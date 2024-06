Obvladovanje telesne teže in ohranjanje aktivnosti pri pasjem mladiču

Na tej razvojni stopnji bo vaš pasji mladič zelo hitro rastel, zato je pomembno, da učinkovito obvladujete njegovo telesno težo. Debel pasji mladič lahko zlahka postane debel odrasel pes, če njegove prehrane in vedenja ne nadzorujete natančno.

Psi so po naravi energične živali in energijo dobivajo iz maščob; če je v prehrani preveč maščobe in so psi hkrati premalo aktivni, se bodo začeli rediti. Ta dodatna teža lahko obremeni njihovo okostje, kar povzroča težave s sklepi in bolj obremenjuje njihove notranje organe. Ohranjanje zdrave telesne teže in dobre telesne pripravljenosti lahko pripomore k izboljšanju njihove kakovosti življenja.

Kako uravnavati telesno težo vašega pasjega mladiča

Poskrbite, da boste pasjemu mladiču dali prehransko uravnoteženo hrano, ki jim zagotavlja pravo kombinacijo elementov in ustrezno razmerje maščob in beljakovin, kar jim pomaga pri rasti, ne da bi pridobili odvečno telesno težo.

Določite rutino za njihovo hranjenje: hranite jih na istem mestu in ob istem času, uporabite isto posodo. To jim bo pomagalo razumeti, kdaj in kje je „čas obroka“, in regulirati njihove prehranjevalne navade.

Dajte jim majhne, redne obroke z nadzorovano velikostjo porcije. Začnite s tremi obroki na dan in to zmanjšajte na dva obroka na dan, ko zaključijo fazo rasti. Pogosti majhni obroki razporedijo vnos energije preko dneva in so lažje prebavljivi.

Dovolite svojemu pasjemu mladiču, da svojo okolico začne raziskovati zgodaj, pri dveh mesecih. Navaditi se morajo kraja, kjer živijo, da se bodo lahko brezskrbno igrali in porabljali svojo energijo. Najprej jih morate voditi in jih stalno nadzirati – zlasti kadar so v družbi otrok.

Svojega pasjega mladiča redno tehtajte in mu prilagodite obroke glede na navodila na embalaži s hrano za vašega psa. To je še posebej pomembno za manjše pasme psov, pri katerih se obdobje rasti odvija hitreje kot pri večjih psih, zato bodo morda potrebne pogostejše prilagoditve.

Svojemu pasjemu mladiču dajte igračo, s katero se bo igral, da spodbudite njegovo igrivo vedenje. Kartonaste škatle so vedno zabavne, gumijaste igrače pa zdržijo dalj časa – izberite tiste, ki so dvakrat večje od ust vašega psa, da preprečite zadušitev ali požiranje majhnih delov.