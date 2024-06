Odkrijte naš program za rast pasjih mladičev

Ko je pasji mladič ustrezno odstavljen in se preseli v vaš dom, mora njegova prehrana v tem ključnem obdobju ostati konstantna. To je pomemben trenutek za razvoj kosti in mišic, zato je ključnega pomena prehrana z optimalnim razmerjem kalcija in fosforja. Po šestem mesecu starosti so nekateri mladiči morda videti kot odrasli psi, vendar potrebujejo še nekaj mesecev rasti, da njihovo telo popolnoma dozori.