Razvoj možganov pasjega mladiča

Podrobneje si oglejmo to ključno obdobje za pasje mladiče.



Ob preučevanju razvoja pasjih mladičev med rastjo opazimo, da tkiva rastejo, kosti in mišice pa se razvijajo in tvorijo mišično-skeletni sistem, ki jim omogoča gibanje. Hkrati se razvija njihov živčni sistem, kar omogoča boljše sporazumevanje med možgani in telesom.



V odnosu do zunanjega sveta se vaš pasji mladič vse bolj zaveda svojega okolja, vedno bolj raziskuje in vse več odkriva. Novi ljudje, novi kraji, novi triki in novi ukazi - veliko se mora naučiti in usvojiti.



Pri 8 ali 9 tednih se začne hitro učiti, zato je dobro okrepiti stimulacijo, šolanje in učenje vsega, kar potrebuje, da bo odrasel v dobro vzgojenega psa, ki ne bo pod stresom.



Ne pozabite pa, da bo vaš pasji mladič za uspeh tega zapletenega in hitrega procesa potreboval pravo »gorivo«. Pomanjkanje določenih hranil lahko privede do težav, kot sta slabovidnost in slabše učne sposobnosti vašega mladiča. Zato je najboljši način, kako poskrbeti za zdravo rast in razvoj možganov vašega kužka, da mu zagotovite pravo hrano za to posebno obdobje njegovega življenja.