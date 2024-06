Imunski sistem pasjega mladiča

Zakaj je pomoč razvoju imunskega sistema mladičev tako pomembna?



Preprosto zato, ker zaščita, ki jo zagotavlja materino mleko, ne traja večno. Do 12. tedna starosti se raven protiteles, ki jih mladiči prejmejo z mlekom, dan za dnem znižuje, obenem pa psički vedno bolj pogosto raziskujejo in odkrivajo svet okoli sebe, tako da prihajajo v stik z novimi bakterijami in mikroorganizmi.



To je kočljivo obdobje, ko materino mleko ne zagotavlja več dovolj zaščite, imunski sistem pa še ni dovolj zrel, da bi lahko v celoti prevzel zaščito. Tako so mladiči bolj kot kdaj koli prej izpostavljeni tveganju okužb. To obdobje je zelo kritično in ga lahko imenujemo tudi "imunska vrzel", običajno pa se pojavi med 4. in 12. tednom starosti.



V tem obdobju potrebuje mladičev nerazviti in nepodprti imunski sistem malo spodbude, da ga pomaga zaščititi pred različnimi antigeni, med katerimi so tudi mikroorganizmi. Pomoč pride prav tudi pri cepljenjih.