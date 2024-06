Prebava pasjega mladiča

Se sprašujete, kakšna je vloga mikroflore? Mikrofloro sestavljajo različne bakterije, ki v pravih

razmerjih ščitijo zdravje psa in pomagajo pri prebavnem procesu.

Zakaj je tako pomembno, da pri mladičih zagotovimo zdravo prebavo?



Pasji mladiči še niso odrasli, kar pomeni, da je njihov prebavni sistem še vedno nerazvit, prebavni encimi pa še niso tako učinkoviti kot pri odraslih psih. To pomeni, da lahko sprva njihovi želodci prebavljajo samo materino mleko ali nadomestno mleko s podobno sestavo. Preden lahko začnejo prebavljati trdno hrano, se mora zgoditi še marsikaj. Ko so mladički odstavljeni, njihova prebava še ni povsem razvita, kar preprečuje, da bi absorbirali vse hranljive snovi v hrani. To lahko povzroči pretirano utrujenost in upočasni njihovo rast.



Kako lahko prehrana pomaga?



Če želimo preprečiti, da bi bil mladič zaradi slabe prebave utrujen ali se ne bi pravilno razvijal, je bistveno, da mu ponudimo kakovostno hrano z izbranimi hranili, ki so zlahka prebavljiva in prispevajo k uravnoteženi rasti. Bolj kot so beljakovine v hrani prebavljive, bolje je, ob pravi količini vlaknin pa bo njihova prebava lažje absorbirala hranila. Zato priporočamo, da svojega mladiča hranite s posebno hrano za mladiče, prilagojeno za občutljive želodce, ki vsebuje skrbno izbrane in prebavljive vire beljakovin. Ko gre za preventivno prehrano, previdnost ni odveč. Ciljno usmerjena hranila, kot so prebiotiki (na primer MOS), lahko spodbudijo nastanek dobre prebavne mikroflore in vašemu mladiču pomagajo zrasti v zdravega psa brez prebavnih težav.