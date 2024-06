Razvoj pasjega mladiča od skotitve do odraslosti

To je obdobje, v katerem so ključnega pomena seznanjanje z okolico, aktivnosti in postavljanje mej. Mladiči imajo pri tej starosti naravno sposobnost učenja, zato je pomembno, da se izkušnje, pridobljene v tem času, dosledno upoštevajo, sproti pa je treba poskrbeti tudi za trening in širšo socializacijo. Tako se bo vaš mladič lahko razvil v samozavestnega in prilagojenega odraslega psa.