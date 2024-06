Če je vaša psica breja, se lahko namesto odhoda k veterinarju odločite za kotitev doma. V tem primeru vas pred velikim dnem čaka nekaj priprav, s katerimi zagotovite dobro zdravstveno stanje psice in njenih mladičkov.

Tudi v primeru kotenja v domačem okolju je pomembno zagotoviti, da lahko v primeru zapletov pokličete veterinarja. Njegovo strokovno znanje je neprecenljivo in lahko vam bo zagotovil podporo ter pomoč pri varni kotitvi mladičev.

Doma izberite poseben prostor, ki bo namenjen kotitvi. Pomembno je, da je to mesto pravilno urejeno, da se psici zagotovi mirno in udobno okolje, mladičem pa najboljši možen začetek. Pri tem upoštevajte naslednje elemente.

Škatla za kotitev za vašo psico

Izdelana naj bo iz gladkega nevpojnega materiala, ki ga je mogoče enostavno očistiti, in dovolj velika za vašo psico in njeno leglo. Dno škatle pokrijte z materiali, ki zadržujejo toploto in jih je mogoče enostavno odstraniti za lažje čiščenje: brisače, rjuhe ali časopisi so najprimernejši. Če psica tehta več kot 15 kg, namestite oporne palice 10–15 cm od tal in stranic škatle, s čimer preprečite, da psica med ležanjem pomečka mladiče.

Ključni dejavniki pri kotenju doma: toplota, vlaga in zrak

Novorojeni mladiči lahko zelo hitro izgubljajo telesno toploto in postanejo dehidrirani, zato je vzdrževanje ustrezne temperature in vlažnosti v prostoru kotenja bistvenega pomena. Nastavite sklede z vodo ali vlažilnik zraka, ki bo ohranjal od 65 do 70-odstotno vlažnost zraka, in radiator ali infrardečo sijalko za ogrevanje prostora.

V prvih štirih dneh življenja mladičev je treba v njihovem okolju ohranjati temperaturo med 29,5 in 32 °C. Po tem je lahko temperatura postopoma znižana na približno 26,7 °C med sedmim do desetim dnem, do konca četrtega tedna starosti mladičev pa do 22,2 °C. Škatla za kotitev mora obenem biti v zračnem prostoru, ki ni zatohel, vendar vseeno brez prepiha.

Vzdrževanje higiene pri kotenju doma

Območje kotenja mora biti brezhibno higienično, kar pomeni, da je treba omejiti število oseb, ki vstopajo v prostor, ter pogosto izvajati razkuževanje in čiščenje. Preden vstopite v območje, pazite na ustrezno osebno higieno, preden psico pripeljete v ta prostor pa jo okopajte ali skrtačite, da odpravite čim več zajedavcev ali bakterij.

Uvajanje psice v prostor za kotitev

Da bo psica lahko med kotenjem sproščena, ji območje za kotenje in škatlo predstavite eden ali dva tedna pred pričakovanim datumom kotitve. V bližino psice in območja za kotenje ne spuščajte drugih odraslih živali, s čimer zmanjšate možnost okužbe in zagotovite njeno udobje v tem posebnem prostoru.