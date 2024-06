Ko je vaša pasja samica breja, morate njej in njenemu bodočemu leglu omogočiti najboljši možen začetek. Poleg priprave vašega doma in skrbi, da ji bo udobno, morate pasji samici zagotoviti ustrezno prehransko oskrbo, ki podpira njeno zdravje in zdravje njenih pasjih mladičkov.

Če brejim samicam v obdobju brejosti zagotovite prehrano po meri, to lahko pomembno vpliva na prihodnje dobro počutje legla. Na primer, v študiji brejih bostonskih terierjev so imele tiste samice, ki so v času parjenja in na začetku gestacijskega obdobja prejemale dodatke folne kisline, leglo z manjšim številom primerov razcepljenega neba.1

Vaša pasja samica, njeno vedenje in prehranjevanje se bodo med v obdobju brejosti verjetno spremenili, zato vam tu sporočamo, na kaj morate paziti in kako lahko zagotovite, da ji dajete vso potrebno podporo.

Apetit vaše breje pasje samice in urnik hranjenja

Na samem začetku brejosti lahko vaša psica začasno izgubi apetit. To je povsem normalno. Njen apetit se bo vrnil, ko bo njeno telo skrbelo za rastoče leglo.

Zaradi tega boste morda v skušnjavi, da bi svoji pasji samici spremenili urnik hranjenja, ki bi ustrezal njenemu spremenjenemu apetitu. Da bi na ta način spremenili čas hranjenja vaše breje samice, ne bi bila dobra ideja. Ta pristop lahko pasji samici in njenim bodočim mladičem škoduje, saj ne bi dobila ustrezne oziroma dosledne prehrane, kar bi lahko povzročilo zaplete, kot je otežen porod. Namesto tega se držite svojega rednega urnika hranjenja z nekaj specifičnimi spremembami, ki podpirajo brejost.

Prehrana za breje pasje samice

Po petem tednu brejosti se bodo energetske potrebe vaše psice povečevale za 10 % vsak teden, ko se mladički razvijejo. Hkrati pa bo njena sposobnost hranjenja omejena zaradi njene fizične preobrazbe, zato ne bo mogla zaužiti ali prebaviti hrane, ki jo potrebuje. Rešitev je prehod na energetsko bogato hrano, ki ima veliko energije.

V zadnji tretjini brejosti vaše psice, po 42 dneh, lahko popolnoma preidete na visoko energetsko hrano, da samico podprete v zadnjih fazah brejosti. Količino te hrane morate povečati za 10 % vsak teden do kotenja, saj bo potrebovala dodatne hranilne snovi in energijo.

Pomembno je, da vaši breji pasji samici ponujate prehransko uravnoteženo hrano, ki ne zahteva jemanja prehranskih dopolnil. Nekateri od teh, ki jih lahko normalno dajete vaši pasji samici, na primer kalcij, lahko v obdobju brejosti vplivajo na normalno regulacijo vitaminov in mineralov v telesu, kar ima za posledico neželene zdravstvene zaplete.