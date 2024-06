Kako socializirati pasjega mladiča

Za razvoj in socializacijo pasjega mladiča je koristno, da spozna različne osebe. Postavite jih v nove, družbene situacije, v katerih se bodo na pozitiven in miren način morali seznaniti z novimi osebami. To so lahko veterinarji, osebe v uniformah, kolesarji ter druge osebe, ki jih mladiči ne vidijo pogosto.