Skrb za zdravje pasjega mladiča

Pri pasjih mladičih se pogosto pojavljajo štiri vrste glist. Navadne človeške gliste se naselijo v tankem črevesu in lahko dosežejo velikost več centimetrov, kar povzroči resne zdravstvene težave. Rudarska glista se pripne na tanko črevo in se hrani s krvjo pasjega mladiča, kar povzroči hudo izgubo krvi in hranilnih snovi.

Trakulje so dolge, ploščate in bele barve ter psom običajno ne škodujejo, lahko pa povzročijo izgubo telesne teže. Bičeglavci so najmanj pogosti in jih je v določenih primerih težko diagnosticirati.