Cepljenje pasjih mladičev: virus pasje parainfluence

Kaj je virus pasje parainfluence?

Pasja parainfluenca je respiratorni virus in eden od številnih virusov, ki lahko povzročijo kužni kašelj psov. Je zelo nalezljiv in se pogosto razvije, kadar je veliko psov na relativno majhnem prostoru.

Kateri so simptomi pasje parainfluence?

Če ima mladič pasjo parainfluenco, boste morda opazili naslednje simptome:

Suh kašelj,

vročina in visoka temperatura,

tekoč izcedek iz nosu,

kihanje,

vnetje oči,

depresija, brezvoljnost in izguba teka.

Kaj povzroča pasjo parainfluenco?

Virus se pogosto razvije, kadar so velike skupine psov dlje časa na relativno majhnem prostoru. To lahko vključuje vzreditelje, pasje vrtce, zavetišča, trgovine za male živali, dnevno varstvo in razstave psov.

Prenaša se prek stika z okuženimi psi, njihovimi posodami in ležišči ter tudi s kašljanjem in kihanjem.

Ali je pasjega mladiča mogoče cepiti proti parainfluenci?

S cepljenji lahko preprečite pojav nalezljivih in včasih smrtno nevarnih bolezni, zato je pomembno, da vaš mladič dobi potrebne injekcije, ko je čas za to.

Nekatera cepljenja so obvezna, nekatera pa se priporočijo glede na tveganja, ki jim je pasji mladič izpostavljen, če se okuži z virusom. Cepivo proti parainfluenci ni obvezno.

Kako vem, ali moj pasji mladič potrebuje cepivo?

Veterinar vam bo pomagal izbrati program cepljenja, ki bo najbolj primeren za vašega pasjega mladiča. Vse pa je odvisno od tveganj, ki jim je lahko izpostavljen glede na svoj življenjski slog in okolje.

Ali bo cepivo vedno ščitilo mojega psa pred pasjo parainfluenco?

Virusi lahko mutirajo. Nekateri se spremenijo v večji meri, drugi zmerno, določeni pa praktično nikoli.

Znano je, da pasja parainfluenca mutira, zato je treba cepljenje vsako leto obnoviti, da bo pes vedno zaščiten pred vsemi novimi sevi virusa.

Z veterinarjem se pogovorite o izbiri programa cepljenja, ki je najprimernejši za vašega pasjega mladiča glede na okolje, v katerem bo živel in glede na njegove dejavnosti.

Kako lahko še preprečite, da bi se pasji mladič okužil s pasjo parainfluenco?

Ko razmišljate o pasjih vrtcih, se morate najprej pozanimati, ali zahtevajo, da so vsi psi cepljeni proti pasji parainfluenci ali kužnemu kašlju psov. To lahko izveste prek podatkov, ki jih boste morali posredovati, ko boste vložili prijavo za mesto za svojega mladiča.

Če peljete pasjega mladiča v pasji vrtec ali na dnevno varstvo, mora osebje preveriti določene dejavnike, vključno z zgodovino cepljenja. Morda bodo zahtevali, da pasjega mladiča takoj cepite, preden mu bodo dovolili ostati.

S tem se prepreči vnos ali širjenje virusa v okolici.

V pasjih vrtcih ali dnevnem varstvu se morate tudi pozanimati, kako ukrepajo v primeru bolnih psov – ali jih na primer dajo v karanteno – ter kakšna pravila veljajo za čiščenje in razkuževanje. Če ste seznanjeni z vsemi postopki, ki jih uporabljajo, lahko pomagate preprečiti, da bi vaš pasji mladič zbolel za pasjo parainfluenco.

Kaj lahko storim, če sumim, da je pes okužen?

Če menite, da ima mladič pasjo parainfluenco, ga morate takoj odpeljati k veterinarju. Veterinar bo opravil več preiskav, s katerimi bo ugotovil, ali je pasji mladič okužen, ter predlagal najprimernejši ukrep.

Ko je več psov na majhnem prostoru, je verjetnost za pojav številnih virusov večja. Zelo pomembno je, da se z veterinarjem pogovorite, v kakšen okolju bo živel vaš mladič, da vam bo lahko priporočil ustrezen program cepljenja.