Odločitev glede kastracije/sterilizacije pasjega mladička ni enostavna. Postopek prinaša veliko koristi za vašega psa, pa tudi za vas in vaše domače okolje, vendar pa bo to vplivalo tudi na vedenje vašega pasjega mladiča.

Kaj je kastracija/sterilizacija?

Kastracija je izraz, ki se uporablja za samce, sterilizacija pa za samice. To je postopek, kjer pri pasjem mladiču opravijo medicinski poseg z namenom, da bi preprečili, da bi pes imel svoje mladiče. <root/>

Kako deluje kastracija?

Pri samcih veterinar opravi operativni poseg. Najpogostejša vrsta kastracije je poseg, pri katerem v celoti odstranijo testise psa in se mu reče tudi „kirurška ablacija“. Postopek preprečuje, da bi telo vašega mladiča proizvajalo spermo, kar onemogoči oploditev samice in nastanek legla.

Kdaj je treba psa kastrirati/sterilizirati?

Kako vem, ali naj kastriram svojega pasjega mladiča?

Kastracija pasjega mladiča prinaša kar nekaj prednosti, ki izboljšajo zdravje psa in pozitivno vplivajo na vaše domače okolje:

Zmanjšuje potepanje, spopadanje z drugimi psi in sovražnost do drugih psov.

Lahko odpravi ali zmanjša verjetno, da bi drugi psi označevali svoje ozemlje na vašem vrtu.

Zmanjšuje tveganje, da bi vam pes pobegnil.

Preprečuje neželena legla in spolno prenosljive bolezni.

Lahko zmanjša agresivno vedenje.

Vendar pa obstajajo nekateri dokazi, ki kažejo, da so kastrirani mladički bolj ogroženi zaradi tumorjev prostate in kosti v primerjavi z nekastriranimi psi.

S čim naj hranim svojega kastriranega pasjega mladiča?

Po kastraciji se spremeni presnova vašega psa. To vpliva na njegove energetske potrebe in lahko predstavlja problem zaradi velikega tveganja povečanja telesne teže. To se lahko zgodi že v nekaj tednih ali mesecih, zato se je v primeru, da se odločite za kastracijo svojega pasjega mladiča, na to treba nujno pripraviti.

Nove prehranske zahteve psa je treba takoj začeti upoštevati, zato mu namenite posebno pripravljeno hrano za kastrirane pse. Veterinar vam bo lahko svetoval tudi glede spremljanja telesne teže vašega psa in prilagajanja njegove hrane po operaciji.

Kastracije pasjih mladičev so zelo pogoste in lahko pripomorejo k mirnejšemu in prijaznejšemu vedenju psa. Je pa odločitev glede kastracije izključno vaša: v primeru dvoma za nasvet vprašajte veterinarja , ki vam bo z veseljem svetoval.