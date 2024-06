Kaj je kužni hepatitis psov?

Kužni hepatitis je zelo resno stanje psov po vsem svetu, ki ga povzroča zelo nalezljiv virus, ki prizadene jetra.

Tako pri pasjih mladičih kot tudi pri odraslih psih se lahko izjemno hitro razvije. Stopnja umrljivosti pri psih s hepatitisom je med 10 do 30 % in je običajno najvišja pri zelo mladih psih.

Kakšni so simptomi kužnega hepatitisa psov?

Pri pasjemu mladiču ali psu, ki je okužen s hepatitisom, se lahko kažejo zelo različni simptomi. Vedno bodite pozorni na:

vročino,

brezvoljnost,

drisko,

bruhanje,

povečana jetra,

bolečine v trebuhu.

Pri pasjem mladiču ali psu, ki ima hujši primer kužnega hepatitisa, se lahko pojavijo tudi ti simptomi:

modrice na koži,

rdeče pike na koži,

otekle in povečane bezgavke.

Kaj povzroča kužni hepatitis psov?

Kužni hepatitis psov se prenaša s krvjo, izcedkom iz nosu, slino, urinom ali iztrebkov okuženih psov.

To je virus, ki lahko v pasjih skupnostih preživi dolgo časa in se ga je težko znebiti, saj je odporen na lipidna topila, kot je eter, kot tudi na kisline in formalin.

Ali je pasjega mladiča mogoče cepiti proti kužnemu hepatitisu psov?

Kužni hepatitis psov je mogoče preprečiti z ustreznim cepljenjem. Zato je zelo pomembno, da pes v pravi starosti dobi ustrezen odmerek.

Pasji mladiči se v program cepljenja običajno vključijo pri starosti od šestih do osmih tednov, proti kužnemu hepatitisu psov pa so cepljeni v starosti med sedmimi in devetimi tedni.

Pasji mladič dobi prvi obnovitveni odmerek cepiva proti kužnemu hepatitisu psov pri starosti od 11 do 13 tednov. Pasji mladič bo zaščiten šele po tem prvem obnovitvenem odmerku.

Kako naj vem, ali moram pasjega mladiča cepiti?

Cepiva za pasje mladiče so obvezna in priporočljiva. Cepivo za kužni hepatitis psov je eno od obveznih cepiv, zato ga bo pasji mladič vedno prejel kot del programa cepljenja, ki ga določi veterinar.

Ali cepivo psa vedno ščiti pred kužnim hepatitisom?

Prve injekcije proti kužnemu hepatitisu psov ne zagotavljajo trajne zaščite. Pomembno je, da pasji mladič redno dobiva obnovitvene odmerke.

Pasji mladič mora pri 15 mesecih dobiti še en obnovitveni odmerek, nato pa se zaščita proti okužbi zagotavlja z vsakoletnim cepljenjem.

Z veterinarjem se pogovorite o izbiri programa cepljenja, ki je najprimernejši za vašega pasjega mladiča glede na okolje, v katerem bo živel in glede na njegove dejavnosti.

Kaj naj naredim, če sumim, da je pasji mladič okužen?

Če pri pasjem mladiču opazite katerega koli od simptomov kužnega hepatitisa, je pomembno, da se takoj obrnete na veterinarja. Ta bo opravil številne preiskave krvi, teste na protitelesa in imunofluorescenčni test, na podlagi katerih bo določil, ali je pasji mladič okužen, ter priporočil najboljši način zdravljenja.

Cepljenje pasjega mladiča proti kužnemu hepatitisu psov in drugim boleznim je eden od najpomembnejših preventivnih ukrepov, s katerimi poskrbite za zdravje pasjega mladiča v celotnem življenju. Če ste negotovi glede učinka tega cepiva ali če imate kakršna koli vprašanja glede cepljenj, ki jih potrebujete pasji mladič, se pogovorite z veterinarjem.