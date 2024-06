Kaj je pasja kuga?

Pasja kuga je resno virusno stanje, ki lahko pri pasjemu mladiču ali odraslemu psu povzroči hud kašelj in drisko.

Pri nekaterih psih lahko privede celo do usodne pljučnice ali paralize.

Kateri so simptomi pasje kuge?

Pri pasjemu mladiču ali odraslemu psu, okuženemu s pasjo kugo, se kažejo različni simptomi.

Pasja kuga lahko celo poteka v različnih oblikah, zato jo je težko diagnosticirati. Na splošno se lahko pojavljajo spodaj navedeni simptomi:

visoka temperatura,

driska in prebavne težave,

nenadno bruhanje,

utrujenost,

malodušje,

zmanjšan tek,

kihanje, kašljanje in težave z dihanjem,

očesne in kožne težave ali težave z živčevjem.

Kaj povzroča pasjo kugo?

Pasja kuga se prenaša z okuženih psov s kihanjem in kašljanjem ali z neposrednim stikom z urinom, krvjo ali slino. Prenaša se lahko tudi z uporabo skupnih posod za vodo ali hrano.

Ali je pasjega mladiča mogoče cepiti proti pasji kugi?

Pasjo kugo je mogoče preprečiti s cepljenjem, zato je zelo pomembno, da pasji mladič v pravi starosti prejme ustrezne odmerke.

Program cepljenja pasjih mladičev se običajno začne pri starosti od šestih do osmih tednov. Cepljenje proti pasji kugi bo najverjetneje opravljeno pri starosti od sedmih do devetih tednov, v starosti od 11 do 13 tednov pa bo mladič prejel obnovitveni odmerek.

Kako naj vem, ali moram pasjega mladiča cepiti?

Nekatera cepiva so obvezna, druga pa priporočljiva, odvisno od tveganj, ki jim je pasji mladič izpostavljen glede na življenjski slog in okolje. Cepljenje proti pasji kugi je obvezno, zato bo pasji mladič prejel odmerek po programu cepljenja.

Ali bo cepivo pasjega mladiča vedno zaščitilo pred pasjo kugo?

Pasji mladič mora po 15 mesecih prejeti obnovitveni odmerek, nato pa se zaščita proti okužbi zagotavlja z vsakoletnim cepljenjem.

Z veterinarjem se pogovorite o izbiri programa cepljenja, ki je najprimernejši za vašega pasjega mladiča glede na okolje, v katerem bo živel in glede na njegove dejavnosti.

Kaj naj naredim, če sumim, da ima pasji mladič kugo?

Simptomi pasje kuge, na primer driska in včasih tudi krvava driska, lahko kažejo na prisotnost drugih bolezni. Včasih so lahko simptom pasjega parvovirusa, ki je lahko usoden za pasje mladiče in odrasle pse. Bodite pozorni tudi na druge simptome in na njihov vpliv na normalno vedenje.

Če ima pasji mladič drisko, vendar se obnaša normalno, morate najprej preveriti, kaj je jedel. Pasji mladiči so zelo radovedni in radi jedo stvari, ki jih ne bi smeli, zato bodite na sprehodu še posebej pozorni.

Če so prisotni tudi drugi simptomi pasje kuge, se nemudoma posvetujte z veterinarjem. Veterinar bo opravil več biokemičnih preiskav in analiz urina, s katerimi bo ugotovili, ali je pasji mladič okužen, ter predlagal najprimernejši ukrep.

Izjemno pomembno je, da pasji mladič prejme ustrezna cepiva kot del programa, za katerega se dogovorite z veterinarjem. Ko pasjega mladiča pripeljete domov, se čim prej dogovorite za pregled pri veterinarju, da bo mladič pravočasno prejel ustrezna cepiva, s katerimi boste poskrbeli za njegovo trajno zdravje.

Za morebitna vprašanja o pasji kugi se obrnite na veterinarja, ki vam bo lahko svetoval glede bolezni, njenega preprečevanja in zdravljenja.