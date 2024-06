Priprava na prihod pasjega mladiča

Postelja Izberite takšno, ki je preprosta za čiščenje in bo primerna za vašega pasjega mladiča, ko bo zrasel.

Podloge za pasje mladiče Prav pridejo v primeru raznih nezgod, zato poskrbite, da jih boste imeli na zalogi.

Boks Odrasel pes mora imeti v boksu dovolj prostora, da lahko vstane, se obrne, uleže in pretegne.

Posode za hrano in vodo Posode iz nerjavečega jekla so zelo priročne, ker jih ni mogoče žvečiti, so enostavne za čiščenje ter ne rjavijo in se ne krušijo ali lomijo. Pasji mladiči, ki so občutljivi na hrup, imajo morda raje plastične posode.

Hrana za pasje mladiče za podporo pri rasti Na začetku naj bo ta hrana enaka tisti, s katero se je pasji mladič hranil, preden ste ga vzeli v svoj dom.

Igrače Kupite igrače, žogice ali pripomočke za žvečenje, v katerih se skrivajo priboljški, pri čemer bodite pozorni, da so ustrezne velikosti za vašega pasjega mladiča. Gumijaste igrače za pse so pogosto trpežnejše.

Ovratnica in povodec Izberite ovratnico, ki jo bo mogoče prilagajati, medtem ko bo pasji mladič rastel. Ob tem tudi preverite, ali se mu dovolj tesno prilega, da mu ne zdrsne čez glavo.

Potrebščine za čiščenje Kupite nenevarne čistilne materiale, ki nimajo močnega vonja, zato da pasji mladič ne bo povezal vonja z nenadzorovanim izločanjem.

Oprema za nego Glede na vrsto dlake, ki jo ima vaš pasji mladič, boste morda potrebovali krtačo, glavnik ali negovalno rokavico. Potrebovali boste tudi klešče za kremplje, zasnovane za pse.