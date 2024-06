Vodnik za spreminjanje hrane za psa

Bodite pozorni na znake, ki bi lahko pomenili, da je treba pasjo hrano zamenjati:

Če imate pomisleke glede zdravja vašega psa, vam lahko veterinar pomaga ugotoviti, katera hrana je ustrezna za vašega hišnega ljubljenčka. Veterinar vam lahko pove tudi, kdaj in kako lahko uspešno izvedete prehod na novo hrano. Nasveti veterinarja bodo pomagali, da bo prehod pozitivna izkušnja za vas in vašega psa.

Novo prehrano uvajajte kot manjši delež stare prehrane in nato tekom enega tedna postopoma manjšajte delež stare prehrane in večajte delež nove prehrane, dokler se vaš hišni ljubljenček popolnoma ne navadi na novo prehrano. Prvih nekaj dni naj bo razmerje med novo in staro hrano približno 25 % : 75 %, pri tem pa opazujte vedenje hišnega ljubljenčka in spremljajte, koliko hrane poje.