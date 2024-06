Čeprav imajo psi lahko trpežne prebavne sisteme, obstaja nekaj dokaj pogostih težav, ki jih lahko povzročijo okužbe, prehrana, življenjski slog in drugi dejavniki. Simptomi teh težav lahko kažejo na številne možne vzroke, zato je pomembno, da se s svojim veterinarjem posvetujete glede nadaljnjega zdravljenja.

Simptomi in vzroki za drisko pri psih

Če ima vaš pes drisko, bo pogosteje kot običajno odvajal blato, ki bo bolj mehko. Veterinar bo ugotovil, ali gre za drisko, ki jo povzročajo težave v tankem črevesu, ali drisko, ki jo povzročajo težave v debelem črevesu; slednja ima na splošno več sluzi in se pojavi v malih količinah, vendar pogosto.

Driska se lahko pojavi, če vaš pes poje nekaj, kar ne ustreza njegovemu organizmu, lahko nastane tudi zaradi bakterijske ali virusne okužbe, glist ali drugih parazitov, lahko pa je pokazatelj nekega že prisotnega zdravstvenega stanja. Mladiči so še posebej ogroženi, saj imajo zelo občutljiv prebavni in imunski sistem.

Drisko pri psu lahko povzroči okužba s paraziti, vključno z navadnimi človeškimi glistami in protozoami, kot na primer kokcidija. Čeprav lahko odstranjevanje glist pomaga odstraniti gliste v prebavnem traktu, tveganje za vašega psa še vedno obstaja, saj vsa zdravljenja niso učinkovita proti vsem parazitom.

Vaš pes ima lahko drisko tudi, če je preobčutljiv na prehrano ali ima alergijo. Gastrointestinalni simptomi, ki jih povzročajo alergije na hrano, so običajno bolj kronične narave kot driska, ki jo povzroča kakšna prehranska nepravilnost. Če pa ima vaš pes kronično drisko, se pogovorite s svojim veterinarjem, preden spremenite njegovo prehrano, saj za to stanje obstaja veliko možnih vzrokov.

Zdravljenje driske pri psih

Glede na osnovni vzrok lahko vaš veterinar za zdravljenje driske pri vašem psu predpiše različna zdravljenja. To lahko vključuje odstranjevanje glist, zdravila za zdravljenje okužbe in uravnavanje prehrane, kot je na primer specializirana prehrana, ki pomaga zmanjšati delovno obremenitev črevesja in izboljša kakovost blata.