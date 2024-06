Kaj pripomore k zdravemu prebavnemu sistemu psa?

Učinki nezdravega prebavnega sistema

Če ima vaš pes občutljivo prebavo zaradi akutne epizode (ki je običajno posledica tega, da je pes pojedel nekaj, česar ne bi smel), parazitov ali kroničnega stanja, bo verjetno kazal naslednje simptome:

bruhanje,

driska ali zaprtost,

izguba telesne teže,

morebitne spremembe prehranjevalnih navad,

suha, nesijoča ali krhka dlaka.

Kako prehrana psa vpliva na njegov prebavni sistem

Kar pes poje, vpliva na celotno telo, vključno s prebavnim sistemom. Posebna prehrana, ki je prilagojena potrebam vašega psa, lahko veliko prispeva k obvladovanju občutljivosti prebave vašega psa in spodbujanju zdravega prebavnega okolja.

Hrana, ki vsebuje probiotike, lahko učinkovito pomaga pri uravnoteženju mikroflore vašega psa in prispeva k bolj zdravemu črevesju. Probiotiki so ogljikovi hidrati, ki spodbujajo rast zdravih bakterij in zato lahko vplivajo na sestavo bakterij v črevesju.

Lahko prebavljivi in visokokakovostni proteini so bistvenega pomena pri zagotavljanju gradnikov za rast celic v telesu vašega psa. Hrana, ki vsebuje beljakovine iz visoko kakovostnih virov, lahko pomaga ohranjati zdrav prebavni sistem in pomaga preprečiti, da bi se občutljivost prebave poslabšala.

Psi potrebujejo tudi pravilno ravnovesje vlaknin v svoji prehrani. Visokokakovostna hrana bi morala imeti ravno pravšnje ravnovesje vlaknin, da bi lahko vaš pes zlahka absorbiral hranilne snovi, ne da bi bilo pri tem črevesje po nepotrebnem obremenjeno.

Starost vašega psa, pasma, velikost in življenjski slog so pomembni dejavniki pri izbiri hrane, ki podpira zdravo prebavo. Za več informacij in nasvet o pravilni izbiri hrane za svojega hišnega ljubljenčka se obrnite na veterinarja.