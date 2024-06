10 strupenih živil, ki jih ne smete dati svojemu psu

Mnogim lastnikom psov je dobro znano, da čokolada lahko psom povzroči resne težave. Vendar pa obstaja veliko običajnih živil, ki jih imate verjetno doma in ki lahko povzročijo resne težave vašemu hišnemu ljubljenčku. Morda obstajajo še druga gospodinjska živila in predmeti, ki jih ne smete dajati psu, zato se posvetujte z veterinarjem, preden svojemu psu daste še kaj drugega poleg običajne hrane.

Umetno sladilo

Ksilitol je umetno sladilo, ki ga najdemo v žvečilnih gumijih, arašidovem maslu brez sladkorja, zobni pasti in drugih izdelkih, in je pridobljeno iz listnatih dreves. Prekomerno zaužitje ksilitola lahko pri ljudeh povzroči napihnjenost, napenjanje in drisko, za pse pa je ksilitol strupen. Pomembno je, da izdelke, ki vsebujejo ksilitol, hranite tako, da jih pes ne more zaužiti niti pomotoma.

Alkohol

V nasprotju z ljudmi ledvice psov ne morejo učinkovito presnoviti alkohola, kar lahko povzroči zdravstvene težave. Sveža, čista voda je vedno najboljša izbira za vašega psa.

Avokado

Meso avokada ni sporno, toda koščica, olupek in listi pa lahko škodujejo psom. Vsebujejo namreč snov, imenovano persin, ki povzroča bruhanje in drisko.

Kofein

Čeprav kofein ni strupen za pse, ima na njih enak učinek kot na človeka – in ker so bolj občutljivi za te učinke, je lahko zanje zelo neprijeten in mučen. Če pes zaužije celo majhno količino kofeina, lahko postane hiperaktiven ali se začne tresti.

Čokolada

Dobro je dokumentirano, da je čokolada zelo strupena za pse. Vsebuje namreč teobromin, snov, ki ovira presnovne procese psa. Temna čokolada in čokolada za peko vsebujeta posebno veliko teobromina, zato sta za pse še bolj nevarni. Odvisno od zaužite količine lahko pes trpi zaradi razdraženega želodca, težav s srcem, krčev ali celo umre.