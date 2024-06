Tako kot ljudje, lahko tudi psi trpijo zaradi prebavnih težav, ki povzročajo nelagodje, neprijetne simptome in včasih celo hujše zdravstvene težave. Njihova prehrana predstavlja pomemben del uravnavanja občutljive prebave in vzdrževanja zdravega prebavnega sistema.

Kako deluje prebava psa

Na vsaki stopnji prebavnega sistema pes prebavi in absorbira hranila iz hrane. Eden od glavnih prebavnih organov je tanko črevo, ki s svojo veliko površino, sestavljeno iz različnih vrst celic, skrbi, da je absorpcija hranil čim bolj učinkovita. V tankem črevesju pes absorbira maščobe, vitamine, ogljikove hidrate in minerale ter zaključi prebavo in absorpcijo beljakovin, ki se začne v želodcu.

Mikroflora v teh organih, imenovana tudi »koristne« bakterije, prispeva k zdravemu in dobro delujočemu prebavnemu sistemu. Bakterije, ki so prisotne v prebavnem traktu, so pogojene z genetsko zasnovo, uravnavajo pa jih tudi drugi dejavniki, vključno s prehrano. V tankem črevesju te koristne bakterije spremljajo celice, ki se na tujke ali »slabe« bakterije odzovejo z zaščitnim imunskim odzivom.

Pes je naravno odporen na lastno mikrofloro, toda če razvije intoleranco, se lahko pojavijo kronične prebavne težave. Podobno se zgodi, če se začno celice, ki so odgovorne za imunski odziv, odzivati na snovi, ki bi jih običajno sprejele, in takrat lahko prebavni sistem psa razvije intoleranco na sicer neškodljive snovi, na primer hrano.