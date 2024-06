Mešana prehrana za psa

Ustrezna količina hrane

Količina suhe hrane zaradi močne dehidracije ter zgoščenosti hranil in energije ni enakovredna isti količini mokre hrane. Da bi zagotovili enako količino energije in hranil, dajte psu 3,5-krat manjšo porcijo suhe hrane v primerjavi z mokro hrano. Če pri obrokih izmenjujete mokro in suho hrano, to upoštevajte, da preprečite prekomerno hranjenje.

Ko pes zaužije določeno količino mokre hrane, se mu želodec lahko nekoliko "raztegne". Zato ima pes po manjši porciji briketov lahko občutek praznine in lahko prosi za dodatno hrano. Nekateri lastniki na tej točki popustijo in dodajo nekaj hrane, včasih tudi znatno porcijo. To so kalorije, ki jih telo v resnici ne potrebuje in lahko povzročijo debelost.