Zakaj mora biti moj mladič cepljen?

Mladiči so po skotitvi odvisni od protiteles, ki jih dobijo v materinem mleku. Ta jih ščitijo pred škodljivimi mikroorganizmi.

Vendar ta zaščita s časom ošibi, kar pomeni, da je mladič izpostavljen kužnim boleznim. Ustrezna cepiva pri primerni starosti mladiču zagotovijo zaščito pred temi boleznimi ali okužbami.

Kakšen je namen cepiv za mladiče?

Cepiva pomagajo preprečevati kužne in morebitno smrtno nevarne bolezni. Nekatera so obvezna, druga pa priporočena.

Proti katerim boleznim je potrebno cepiti pasjega mladiča?

Mladiča je potrebno cepiti proti naslenjim boleznim:

Pasja kuga: poteka lahko v različnih oblikah, zaradi česar je diagnoza lahko težavna. Splošni bolezenski znaki lahko vključujejo povišano telesno temperaturo, dihalne zaplete (vnetje nosne sluznice ali bronhopnevmonijo), prebavne težave (gastroenteritis), očesne, kožne težave ali težave živčevja. Bolezen je pogosto lahko smrtna.

Pasji hepatitis: simptomi obsegajo od blagega povišanja telesne temperature in otekanja sluznice do bruhanja, zlatenice, nabiranja tekočine v trebuhu, depresije, manjšega števila belih krvničk, bolečin v jetrih in hudega vnetja jeter.

Pasja parvoviroza: parvovirus je zelo nalezljiv in povzroči težave v prebavnem sistemu, izgubo apetita, bruhanje, povišano telesno temperaturo in pogosto tudi hudo in krvavo drisko. Močna dehidracija se lahko pojavi zelo hitro in je lahko v 48–72 urah smrtna.

Leptospiroza: leptospiroza je zoonotska bolezen, povzročajo jo bakterije, ki se prenašajo z urinom glodavcev, in se lahko prenese na ljudi ter nekatere živali. Pri psih so simptomi povišana telesna temperatura, bruhanje, bolečine v trebuhu, driska, izguba apetita, huda šibkost in brezvoljnost, okorelost, zlatenica, bolečine v mišicah, neplodnost in odpoved ledvic (možna tudi odpoved jeter).

Steklina: smrtna bolezen za pse in ljudi. Značilna je zibajoča hoja, boleč vrat, prekomerno slinjenje in v nekaterih primerih krči obraznih mišic. Pogosto je tudi neobičajno agresivno vedenje, npr. grizenje brez popuščanja. Cepljenje psov proti steklini je v Sloveniji zakonsko obvezno.

Priporočena cepiva vključujejo naslednje:

Kužni kašelj psov: za to boleznijo zbolijo psi, ki so v stiku z drugimi psi, npr. v zavetiščih, pasjih hotelih in razstavah. Povzroča hud kašelj, ki je lahko glede na starost in splošno zdravstveno stanje bolj ali manj nevaren.

Kako vem, ali katera cepiva potrebuje moj pasji mladič?

Pogovorite s svojim veterinarjem in mu povejte, v kakšen okolju bo živel vaš mladič. Sem lahko spadajo:

nastanitveni pesjaki,

gozd,

dnevno varstvo.

Veterinarja obvestite tudi, ali boste s svojim mladičem potovali zunaj države, pa tudi o vseh dejavnostih, v katerih boste morda sodelovali, npr. razstavah psov ali športnih dogodkih.

Veterinar bo nato pripravil program cepljenja, ki bo najbolj primeren za vašega pasjega mladiča.

Kdaj mora biti moj mladič cepljen?

Cepljenja pasjih mladičev so najučinkovitejša, če so opravljena na določene datume in dopolnjena z obnovitvenimi odmerki cepiv. Program cepljenja za vašega mladiča se običajno začne pri starosti od približno šest do osem tednov.

Redni program cepljenja bo najverjetneje vseboval naslednje:

7–9 tednov: pasja kuga, kužni hepatitis, parvovirus, vendar je to na vrsti lahko že prej, če je mladič izpostavljen okuženemu okolju.

11–13 tednov: 2. odmerek za 3 predhodna cepljenja + steklina in leptospiroza.

15–17 tednov: 2. odmerek za steklino in leptospirozo.

15 mesecev: nadaljnji odmerki vseh zgoraj navedenih cepiv.

Ali bo moj mladič potreboval tudi vsakoletno dopolnilno cepljenje?

Vaš mladič mora prejeti letne odmerke, da se zagotovi ustrezna odpornost. Vsako leto mora prejeti naslednje dopolnilne odmerke:

pasja kuga,

kužni hepatitis,

parvovirus.

Kaj se zgodi, ko je mladič cepljen?

S cepljenjem se spodbudi njegov imunski sistem, da razvije ustrezna protitelesa proti virusu ali bakteriji.

Ali bi lahko cepivo povzročilo, da se moj mladič okuži z virusom?

V cepivih so virusi in bakterije najpogosteje mrtvi ali neaktivni, kar pomeni, da običajno ne morejo povzročiti bolezni.

Kako se bo mladič vedel po cepljenjih?

Vaš mladič se vam bo morda po cepljenjih zdel nekoliko mirnejši, zlasti prvi dan. To je povezano s tem, da se njegov imunski sistem odziva na cepivo.

Kaj naj storim po cepljenju mladiča?

Pomembno je, da ima vaš pasji mladič po cepljenju na voljo obilo počitka, saj bo njegov imunski sistem bolj aktiven kot običajno.

Če menite, da se mladič po 24 urah še zmeraj vede nenavadno, se za nasvet obrnite na svojega veterinarja.

Pomembno je, da pasjemu mladiču zagotovite pravilno izvajanje programa cepljenja, saj je cepljenje psov eden najpomembnejših preventivnih zdravstvenih ukrepov, ki jih lahko omogočite. Že ob prihodu novega mladiča v vaš dom je ključno, da se pogovorite z veterinarjem in zagotovite, da mladič prejme ustrezno cepivo ob pravem času.