Kaj je pasji parvovirus?

Pasji parvovirus je zelo nalezljiv, povzroča pa ga izjemno odporen virus, ki se najde v zunanjem okolju. Povzroča hud gastroenteritis in pogosto zaplete s krvavitvami.

Če se psica okuži med brejostjo, virus prizadene plode v razvoju. Virus se ne more samostojno razmnoževati, zato mora za množitev uporabiti druge celice. Pasji parvovirus pri mladih mladičih kolonizira celice prebavnega trakta, saj se hitro obnavljajo.

Pasji parvovirus je lahko usoden. Je bolezen, ki še naprej napada populacijo pasjih mladičev.

Kakšni so simptomi pasjega parvovirusa?

Pasji parvovirus se pri mladiču ali psu kaže z različnimi simptomi. Vedno bodite pozorni na:

vročino,

letargijo,

drisko (lahko je krvava),

bruhanje,

dehidracijo,

hudo izgubo teže.

Kaj povzroča pasji parvovirus?

Pes, ki je okužen s pasjim parvovirusom, lahko veliko količino tega virusa izloči z iztrebki. Natančneje: 1 g iztrebkov lahko vsebuje do 1 milijon nalezljivih odmerkov. To je dovolj, da se v preskusnih pogojih okuži 1 milijon živali.

Prenaša se lahko s človekom, živaljo ali predmetom, ki pride v stik z blatom okužene živali.

Bolezen je izjemno težko pregnati iz zunanjega okolja, kot so pesjaki ali psarne. V določenih pogojih lahko tako okolje ostane nalezljivo nekaj mesecev oz. celo več kot leto.

Ali je mladiča mogoče cepiti proti pasjemu parvovirusu?

Pasji parvovirus je mogoče preprečiti s cepljenjem, zato je zelo pomembno, da vaš mladič dobi potrebne injekcije, ko je čas za to.

Cepljenja so najučinkovitejša, če se na določene datume opravljajo s spodbujevalnimi odmerki cepiva. Pasji mladiči se v program cepljenja običajno vključijo, ko so stari od 6 do 8 tednov, pri čemer se cepljenje proti parvovirusu opravi pri starosti od sedmih do devetih tednov.

Kako vem, ali moj pasji mladič potrebuje cepivo?

Nekatera cepljenja so osnovna, druga pa so dodatna, odvisno od tveganj, ki za vašega pasjega mladiča obstajajo na podlagi njegovega življenjskega sloga in okolja. Cepljenje proti pasjemu parvovirusu je dodatno, zato bo vaš mladič odmerek cepiva prejel v skladu z vzpostavljenim načrtom. Mladič se z zunanjimi psi ne sme družiti vsaj dva tedna po zadnjem cepljenju.

Ali bo cepljenje vedno ščitilo mojega psa pred pasjim parvovirusom?

Virusi mutirajo. Nekateri se spremenijo v večji meri, drugi zmerno, določeni pa praktično nikoli.

Pasji parvovirus je stabilen virus, kar pomeni, da cepivo proti virusu ostane enako in ga ni treba spreminjati.

Pojavil se je v sedemdesetih letih 20. stoletja ter se od takrat razvil. Ta razvoj se kaže v manjših spremembah na površini virusa (kjer se odzove imunski sistem, npr. protitelesa). To ne vpliva na učinek cepljenja, tako da bo cepljena žival zaščitena pred vsemi mutacijami virusa.

Na kakšne načine lahko še preprečim, da bi moj pasji mladič zbolel za pasjim parvovirusom?

Pasji parvovirus je virus, ki je zelo odporen v zunanjem okolju. Virus se lažje razmnožuje v okoljih z visokimi tveganji. Zato je treba psu prvo cepivo vbrizgati, ko je v zaprtem prostoru. Na takšen način se prepreči širjenje pasjega parvovirusa v leglu.

Enako velja tudi za pasja zatočišča, kjer je veliko neznanih psov v istem okolju. Za preprečevanje morebitnih izbruhov virusov zavetišča izvajajo stroge sanitarne ukrepe, vključno z:

zagotavljanjem pravilne zasnove stavbe,

izvrševanjem načela pretoka, pri katerem se najbolj ogrožene živali prestavi v predel, kjer se nahajajo najmanj ogrožene,

uporabo odpornih, neprepustnih materialov (nedrsečih za talne obloge) ter gladkih in izolirnih materialov, ki se zlahka razstavijo in jih je enostavno očistiti,

porazdelitvijo – ločevanjem prostora za breje živali in tiste, ki so nedavno skotile, karantene in ambulante.

Prav tako morajo zavetišča imeti protokol ustreznega čiščenja in razkuževanja.

Kaj lahko storim, če sumim, da je pasji mladič okužen?

Če pri mladiču opazite katerega od simptomov pasjega parvovirusa, se nemudoma posvetujte z veterinarjem. Veterinar bo opravil nekaj zdravstvenih pregledov, biokemičnih preiskav in analiz urina, da ugotovi, ali je pasji mladič okužen. Če je mladič okužen, vam bo veterinar predlagal najprimernejši ukrep.

Preden odpeljete mladiča, vzreditelja brez zadržkov vprašajte, ali ima v psarni vzpostavljene preventivne ukrepe. Za morebitna vprašanja o parvovirusu se obrnite na veterinarja, ki vam bo lahko svetoval glede bolezni, njenega preprečevanja in zdravljenja.