Prehranske zahteve

Specifična energijska, negovalna in zdravstvena podpora, ki jo mora vaš pasji mladič dobiti s hrano, je odvisna od njegove pasme in velikosti.

Zelo majhni in majhni psi imajo manjše čeljusti in manjše zobe kot večji psi, zato mora biti njihova hrana prave velikosti in teksture, da jo lahko enostavno prežvečijo. Prav tako mora omogočati enostavno rehidracijo, ko se odstavijo.

Srednje veliki psi običajno preživijo veliko časa na prostem, zato mora njihova hrana zagotoviti ustrezno raven energije in krepiti njihovo naravno obrambo. To vključuje tudi kožo in dlako, ki predstavljata pomembno zaščito pred žuželkami in boleznimi.

Veliki in zelo veliki psi rastejo počasneje od manjših psov in mišice razvijajo kasneje v fazi odraščanja. Potrebujejo hrano, ki podpira to trajno rast, hkrati pa ima teksturo in obliko, ki je prave velikosti za njihova usta, da spodbuja žvečenje in upočasni hitrost hranjenja.

Zaščita pred morebitnimi zdravstvenimi težavami

Vsi pasji mladiči imajo občutljiv prebavni sistem zaradi naporne hitre rasti, kar je lahko še posebej izrazito pri večjih psih. Najboljša hrana zanje bo imela pravo prehransko ravnotežje in bo zasnovana tako, da bo čim lažje prebavljiva.

Manjši psi imajo lahko težave z zobmi, na primer nabiranje zobnega kamna, in vsi pasji mladiči, ne glede na njihovo velikost, morajo vzdrževati dobro zobno higieno. Pri tem lahko pomaga pravilna velikost briketov, saj mladiče spodbuja, da žvečijo.

Veliki in zelo veliki psi so v fazi rasti podvrženi tveganju za preobremenitev sklepov, saj na svojem velikem okostju hitro gradijo mišice, zato je dobra začetna hrana zanje tista, ki vsebuje hranila, ki podpirajo zdravje njihovih sklepov.

Vsi psi ne glede na velikost potrebujejo imunsko podporo v starosti od štiri do dvanajst tednov, ko so v „imunski vrzeli“, saj ne prejemajo več podpore iz materinega mleka, lastne imunske obrambe pa še nimajo dobro vzpostavljene. Katera koli začetna hrana, ki jo izberete za svojega pasjega mladiča, mora podpirati njihov imunski sistem v tem ključnem času.