PUPPY - GIANT

PODROBNOSTI IZDELKA

Hrana ROYAL CANIN® Giant Puppy je zasnovana posebej za prehranske potrebe mladičev zelo velikih pasem. Ta formula je primerna za od 2 do 8 mesecev stare mladiče, ki kot odrasli psi tehtajo več kot 45 kg. Ta prilagojena prehrana vsebuje hranila, ki podpirajo obdobje intenzivne rasti v starosti od 2 do 8 mesecev ter preprečujejo nastanek previsoke telesne teže. Vsebuje tudi hranila, kot sta vitamina C in E, ki dokazano podpirata razvoj zdravega imunskega sistema mladiča. Zelo veliki psi imajo občutljiv prebavni sistem. Kombinacija koristnih prebiotikov (kot so FOS, MOS in kaša sladkorne pese) in visoko prebavljivih beljakovin prispeva k zdravemu ravnovesju črevesne mikrobiote (črevesne flore) za dobro prebavo. Poleg tega formula vsebuje natančno določeno količino mineralov, vključno s kalcijem in fosforjem, ki spodbujajo razvoj močnih in hitro rastočih kosti. Briketi ROYAL CANIN® Giant Puppy so posebej prilagojeni izjemno veliki čeljusti vašega psička, da jih lahko brez težav zgrabi v usta in prežveči. Ko bo vaš mladič dopolnil 8 mesecev, bo potreboval prehrano, ki bo posebej prilagojena prehranskim potrebam odraščajočega psa. V tej fazi lahko naredite prehod na prehrano ROYAL CANIN® Giant Junior.

