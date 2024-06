Zdravstvene težave in simptomi pri pasjih mladičih

Garje so kožna bolezen, ki povzroča močno srbečico in so zelo nalezljive. Povzročajo jih pršice, ki se zarijejo v kožo in odlagajo jajčeca, da se razvije še več pršic. Psi garje običajno dobijo prek neposrednega stika ali prek ležišč, ki jih delijo z drugimi psi. Manj pogosta oblika bolezni pa se prenaša neposredno z matere na pasjega mladiča in se razvname, če je imunski sistem mladiča oslabljen.

Simptomi garij vključujejo močno praskanje, kožne izpuščaje, izgubo dlake in kraste, ki lahko povzročijo sekundarne okužbe. Vaš veterinar ima na voljo več načinov za odpravljanje garij. Običajno se jih je mogoče znebiti v enem mesecu.