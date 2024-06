Avstralska meglica je zelo živahna mačka, ki ima rada ljudi. Zaradi svojega družabnega, tihega in umirjenega značaja je primerna za družine, pare, samske ali starejše lastnike.

Ta pasma se dobro razume z otroki, ne moti je dotikanje in običajno ni nagnjena k praskanju. So zelo inteligentne in sproščene mačke.

Vir: ključna dejstva in značilnosti, World Cat Congress (WCC)