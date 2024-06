Sejšelke so zelo inteligentne, živahne in zabavne, so tudi zveste in ljubeče. Te mačke ostajajo igrive in aktivne vse življenje. Sejšelkam ni všeč, če so prezrte, saj morajo biti vedno v središču pozornosti.

Sejšelke so rade med ljudmi in imajo veliko potrebo po človeški bližini. Pogosto se močno navežejo na eno osebo.

Vir: ključna dejstva in značilnosti, World Cat Congress (WCC)