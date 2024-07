Spodbujanje apetita

Pri nekaterih starejših mačkah se čut za okus in vonj z leti poslabšata, kar vodi do manjšega vnosa hrane in posledično do izgube teže. Ageing 12+ pomaga pri vzpodbujanju apetita starejših mačk zahvaljujoč zelo okusnim briketom z dvojno teksturo, ki se enostavno žvečijo.