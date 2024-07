Odkrivanje hematurije

Granule za pesek za odkrivanje krvi v mačjem urinu. Hematuria Detection so granule za pesek za zgodnje odkrivanje krvi v urinu, ki je pokazatelj številnih težav s sečili. Izdelek je bil razvit v sodelovanju z veterinarji in je klinično preizkušen. Hematuria Detection so majhne bele granule, ki se razporedijo po pesku za mačke in se obarvajo modro, če pridejo v stik s hemoglobinom v urinu. Če pride do spremembe barve, se obrnite na veterinarja.