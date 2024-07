Renal Liquid

SESTAVA

Sestava: mleko in mlečni stranski proizvodi, žitarice, olja in maščobe, ekstrakti rastlinskih beljakovin, minerali, stranski proizvodi rastlinskega izvora. Vir beljakovin: mleko z nizko vsebnostjo laktoze, kazeinat, koncentrat sojinih beljakovin. Dodatki (na 1 l): Nutritivni dodatki: Vitamin A: 3330 IE, vitamin D3: 320 IE, E1 (Železo): 30 mg, E2 (Jod): 0,3 mg, E4 (Baker): 1,8 mg, E5 (Mangan): 2,4 mg, E6 (Cink): 28 mg, E8 (Selen): 0,15 mg. Analitske sestavine (na 100 ml): Surove beljakovine: 7 g - Surova olja in maščobe: 5,5 g - Surovi pepel: 0,9 g - Surova vlaknina: 0 g - Vlaga: 85 g – Kalcij: 0,1 g – Fosfor: 0,08 g – Kalij: 0,2 g - Natrij: 0,08 g - Esencialne maščobne kisline: 0,85 g - EPA/DHA: 0,14 g. Metabolna energija: 105 kcal. Navodila za hranjenje: glej tabelo na steklenicah. Samo za peroralno uporabo. Voda mora biti vedno na voljo. Hranite v hladnem in suhem prostoru. Lahko se pojavi sediment, to je normalno in ne vpliva na kvaliteto izdelka. Po odprtju hranite v hladilniku in porabite v roku 48 h.