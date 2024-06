Arieški zajčar

Arieški zajčarji so izjemno inteligentni in odporni delovni psi, zato veljajo za odlične lovske pse. Imajo vesel in družaben značaj, ki ga poudarja njihova neomajna zvestoba.

Arieški zajčarji zaradi fizičnih značilnosti goniča slovijo po svojih spretnostih in poslušnosti bodisi samostojno bodisi v krdelu, ter svoji gibčnosti na zahtevnem terenu.

