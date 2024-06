Avstralski svilnati terier

Svilnati terierji izvirajo iz Sydneya v Avstraliji in so tesni sorodniki yorkshirskega terierja. Njihov kožuh je fin, raven in svetleč, zaradi česar so dobili svoje ime.

Kljub svoji velikosti in uglajenemu videzu ti psi prikazujejo vse značilnosti terierja, ki izraža ostrino, aktivnost in stabilnost. Ti veseli majhni psi so zaradi družabne narave in prilagodljivosti odlični spremljevalci.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)