Avstrijski pinč

Avstrijski pinči so samozavestni in pozorni, živahni in razigrani psi, ki so še posebej predani in prijazni do ljudi, ki jih poznajo. So nezaupljivi do neznancev in nepodkupljivi kot psi čuvaji, nimajo močnega lovskega nagona, saj je že zelo dolgo njihova glavna naloga, da varujejo ljudi in premoženje.

Pasma se je vedno uporabljala za pasenje živine, čeprav ti psi tudi naloge čuvaja opravljajo z veliko energije in zbranostjo. Avstrijski pinči so čokati, srednje veliki psi. Čeprav jasno ustrezajo tipu pinča, se razlikujejo od svojih nemških bratrancev, ko gre za dlako, barvo kožuha in mere.

