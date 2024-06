Arteško-normandijski baseti so majhni psi za lov na divjad, ki jih uporabljajo lovci za delo samostojno ali v krdelu. Zaradi kratkih nog se lahko prebijejo v gosto rastlinje, ki je za velike pse nedostopno, iz katerega prepodijo divjad. Radi lovijo zajce, sposobni pa so uloviti tudi kunce in srne. Plen zasledujejo z veliko zanesljivostjo, pri tem pa niso hitri, pač pa metodični in glasni. Po naravi so veseli in zelo ljubeznivi.

Léon Verrier, ki je leta 1927 prevzel vodstvo kinološkega društva, je izrazil željo po okrepitvi normandijskega značaja, ki je v nasprotju z arteškim. V knjigi standardov, ki je bila objavljena tri leta pozneje, je bilo navedeno, da mora biti »arteško-normandijski baset čisto blizu normandijskemu tipu in brez sledi arteškega«.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)