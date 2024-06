Modri gaskonjski gonič

Pasma se je na pobudo nekaj lovcev z zahoda prerodila ob koncu 19. stoletja. Od takrat je njen razvoj konstanten, tako pri načrtovanju potrebne morfološke izboljšave, kot tudi pri ohranjanju lastnosti psa »z juga« (du midi).

Ti aktivni, okretni in živahni psi so marljivi lovci z zvenečim glasom, ki zelo dobro delajo v krdelu. So ljubeči in veseli spremljevalci, ki potrebujejo energično igro.

