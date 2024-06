Baron Gérard, ki se šteje za očeta pasme, je pri izbiri lastnosti dal prednost vzdržljivosti in vztrajnosti, tako da so bili beagli lovce vedno sposobni spremljati v krdelu, ne da bi se razkropili. Zato je beagle enostavno trenirati in so polni navdušenja.

Beagli so eleganten kompromis med obema pasmama. Ti lovski psi lahko sledijo zajcem, lisicam, srnjadi ali divjim merjascem.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)