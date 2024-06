Bradati škotski ovčar

Inteligentni bradati škotski ovčarji so pozorni, živahni, samozavestni in aktivni. Imajo temperament odločnega in inteligentnega delovnega psa brez kančka živčnosti. Zdi se, da se bradati škotski ovčarji s svojo eleganco in milino lahkotno premikajo čez velike razdalje. Njihova hoja potrjuje, da so bili vzrejeni za svoje delo. Strokovnjaki hvalijo kakovost gibanja ovčarja, ki združuje gibčnost in učinkovitost.

Kot spremljevalci so nežni in umirjeni ter se prilagodijo skoraj vsakemu gospodinjstvu. Znani so po svoji potrpežljivosti do otrok in drugih družinskih članov, svoj živahen in igriv temperament pa ohranijo tudi v starejših letih.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)