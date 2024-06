Francoski ovčar

Francoski ovčarji so veliki, močni in mišičasti psi masivne postave, vendar nikakor ne debeli. Njihovo telo, za katero so značilne srednje mere, mora biti, merjeno od konice ramen do konca zadnjice, nekoliko daljše kot njihova višina.

Danes je ta pasma najbolj priljubljena med vsemi vrstami francoskih ovčarjev v Franciji in drugod. Ti psi so neustrašni in odkriti. Njihov izraz je iskren in nikoli zloben, plašen ali zaskrbljen. Običajno se lepo vedejo in so pogumni.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)