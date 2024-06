Bergamski ovčar

Bergamski ovčarji so močni in hkrati skladno grajeni srednje veliki psi precej preprostega videza. So izjemni ovčji pastirji in čuvaji.

Ovčarje vzrejajo za zbiranje in varovanje ovac, zato ni presenetljivo, da imajo zgledne lastnosti, kot so opreznost, koncentracija in psihološko ravnovesje. Zaradi svoje sposobnosti za učenje in odločnosti, skupaj z zmernostjo in potrpežljivostjo, so izjemni čuvaji in spremljevalci. Primerni so za številna druga opravila in se z ljudmi močno povežejo.

