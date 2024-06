Ti izjemno ljubeči psi, ki so videti zelo resni, so znani po svoji inteligenci, pozorni naravi in mirnem značaju. Zaradi svoje smešne osebnosti in radovednega značaja so to psi, ki jih imajo družine zelo rade.

Ne glede na to, ali poležava doma ali pohajkuje naokoli, je bolonjec predan pes, ki ima najraje družbo svoje človeške družine.

