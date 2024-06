Ruski hrti so zvesta, ljubeča in zanesljiva pasma, ki se odlično počuti v človeški družbi in so fantastični psi za aktivne družine.

Vendar tega psa še vseeno ne smete jemati zlahka. Zaradi svoje velike rasti potrebujejo veliko prostora, njihova značilna dlaka pa potrebuje veliko nege.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)