V domačem okolju je ta pasma nežna in ljubeča, toda na lovu se s pomočjo strasti in inteligence z lahkoto prilagodi najrazličnejšim vrstam divjadi in terena. Ti psi naravno iščejo vonjave nad tlemi, pri čemer sta opazna praktičnost in sposobnost natančnega sledenja.

Burboneški ptičar je kratkodlak, srednje velik pes s kompaktnim in mišičastim telesom, ki daje vtis moči in sile.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)