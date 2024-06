Sanžermenski ptičar

Sanžermenski ptičarji so ptičarji, ki se večinoma uporabljajo za lov na divje ptice, čeprav občasno preganjajo tudi drugo divjad. Čeprav so zelo družabni, uravnoteženi in ljubeznivi do ljudi, ter imajo radi družinsko življenje, so sanžermenski ptičarji v prvi vrsti lovci.

Najraje imajo fazana, jerebico in sloke, ki jih pazljivo ulovijo. Ni jih težko trenirati, čeprav jim ni všeč, če jih nekdo priganja.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)