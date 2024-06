Briardi so trpežni, mišičasti psi, ki imajo uravnotežen značaj. Od 90. let prejšnjega stoletja se je svetovno povpraševanje po briardih neverjetno povečalo in danes je ta pasma najbolj razširjen francoski ovčar.

Briardi se brez težav prilagodijo družinskemu življenju in so odlični spremljevalci in psi čuvaji.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)