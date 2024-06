Bretonski ptičar

Bretonski ptičarji so čokati in dobro oblikovani, toda kljub temu elegantni. To so pozorni psi živahnega videza, ki jih odlikuje inteligenten izraz.

Bretonski ptičarji imajo vse kvalitete družine ptičarjev: izjemno sposobnost sledenja, gibanja, voha, tekanja, spontanosti, zmožnosti dolgega iskanja in prinašanja, kot tudi naravno sposobnost za učenje.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)