Cairnski terier

Možici (angl. cairns) so kupi kamenja, ki so naloženi eden na drugega kot obeležje oziroma orientacijska točka na vrhu hriba ali pobočja na Škotskem. Škodljivci jih uporabljajo za svoja skrivališča, zato so bili cairnski terierji vzrejeni, da jih lovijo.

Cairnski terierji so aktivni, odporni psi, ki trdno stojijo na svojih prednjih nogah, se gibljejo zelo svobodno in hitro, medtem ko jih zadnje noge silovito poganjajo. Kot vsi delovni terierji imajo tudi cairnski terierji dlako, odporno na vremenske razmere.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)