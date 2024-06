Kanaanski pes

Kanaanski psi so pozorni, se hitro odzivajo, so izjemno obrambni in nezaupljivi do neznancev, vendar po naravi niso agresivni. So izjemno predani svojemu lastniku.

Kanaanski psi so morfološko in zgodovinsko povezani z izobčenimi ali primitivnimi psi, kot je dingo v Avstraliji in jugovzhodni Aziji.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)