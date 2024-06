Ker ta portugalska pasma izvira z oddaljene lokacije daleč v Atlantiku, ne preseneča, da je zelo redka. Odporen azorski govedar je inteligenten pes za čuvanje goveda, ki ga živinorejci v njegovi domovini veliko iščejo zaradi telesnih značilnosti, ki mu omogočajo neumorno delo v vsakršnih vremenskih razmerah.

Ti izjemni psi za čuvanje goveda so primerni tudi za varovanje premoženja in obrambo ljudi. Do tujcev so oblastni, z lastniki pa zelo poslušni. Ti izjemno inteligentni in dovzetni psi pri gonjenju črede molznic narahlo ugriznejo, da ne poškodujejo vimen.

