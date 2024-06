Češki resasti ptičarji so člani plemenite pasme srednje velikih ostrodlakih psov, ki dajejo splošen vtis vzdržljivosti in moči. Ti vsestranski ptičarji so podedovali lastnosti, potrebne za delo na terenu, v vodi in v gozdu. So lahko učljivi in zelo predani svojim lastnikom.

Zaradi prve svetovne vojne in njenih posledic so češki resasti ptičarji v dvajsetih letih prejšnjega stoletja skoraj izumrli. Potem so poskrbeli za regeneracijo pasme z osnovo, ki so jo pridobili iz nekaterih prvotnih značilnih primerkov, iz katerih se je s plansko vzrejo razvil češki resasti ptičar.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)